15:22 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/zhena-2036748271.html
В Челябинской области арестовали обвиняемого в убийстве жены
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Мужчину из Миасса, обвиняемого в убийстве своей жены, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Челябинского управления СК РФ. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве супруги, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября 2025 года", - говорится в сообщении. По данным следствия, 18 августа подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей супругой в ходе которого произвел выстрел из ружья ей в грудь, в результате чего женщина погибла на месте. Подозреваемый попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", расследование продолжается.
