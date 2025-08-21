Рейтинг@Mail.ru
Жапаров прокомментировал санкции Британии против Киргизии
11:09 21.08.2025 (обновлено: 12:01 21.08.2025)
Жапаров прокомментировал санкции Британии против Киргизии
2025-08-21T11:09:00+03:00
2025-08-21T12:01:00+03:00
БИШКЕК, 21 авг — РИА Новости. Введение Британией санкций против Киргизии можно расценивать как вмешательство во внутренние дела республики, заявил президент Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар."Мы своими силами развиваем экономику страны. И такие шаги, которые не соответствуют духу партнерства, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства. Я всегда говорил и еще раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать. Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться", — сказал глава республики.В России, напомнил он, живут и работают около миллиона киргизских мигрантов. Они ежедневно переводят на родину миллиарды рублей, эти деньги необходимо конвертировать и обеспечивать доступ к ним. "Как Америка вводила санкции против "Керемет Банка", так и Англия накладывает санкции на "Капитал Банк". И снова никаких фактов. &lt;...&gt; Поэтому у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ", — отметил Жапаров.По его словам, именно по этой причине на Киргизию оказывают давление: великие державы не хотят быстрого развития других государств, а стремятся сделать их зависимыми."Я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", — подытожил президент.На минувшей неделе он уже комментировал слухи о том, что Бишкек якобы помогает Москве обходить ограничения. Со стороны Киргизии нет ни одного факта поставок в Россию санкционных товаров. А те, кто считает иначе, должны напрямую предъявить доказательства, указал Жапаров.
БИШКЕК, 21 авг — РИА Новости. Введение Британией санкций против Киргизии можно расценивать как вмешательство во внутренние дела республики, заявил президент Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар.

Накануне Лондон ввел ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций. Среди прочих в этот список попали киргизские "Капитал Банк Центральной Азии" и компании Tengricoin, Grinex и Old Vector. В МИД Британии утверждают, что эти меры направлены против связанных с Бишкеком криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии
11:35
"Мы своими силами развиваем экономику страны. И такие шаги, которые не соответствуют духу партнерства, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства. Я всегда говорил и еще раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать. Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться", — сказал глава республики.
В России, напомнил он, живут и работают около миллиона киргизских мигрантов. Они ежедневно переводят на родину миллиарды рублей, эти деньги необходимо конвертировать и обеспечивать доступ к ним.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин рассказал об уровне инвестиций в экономику Киргизии
14 августа, 08:31
"Как Америка вводила санкции против "Керемет Банка", так и Англия накладывает санкции на "Капитал Банк". И снова никаких фактов. <...> Поэтому у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ", — отметил Жапаров.
По его словам, именно по этой причине на Киргизию оказывают давление: великие державы не хотят быстрого развития других государств, а стремятся сделать их зависимыми.
"Я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", — подытожил президент.
На минувшей неделе он уже комментировал слухи о том, что Бишкек якобы помогает Москве обходить ограничения. Со стороны Киргизии нет ни одного факта поставок в Россию санкционных товаров. А те, кто считает иначе, должны напрямую предъявить доказательства, указал Жапаров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию
14 августа, 18:43
 
