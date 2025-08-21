Рейтинг@Mail.ru
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2025
01:29 21.08.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 21.08.2025
шикотан
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане в 8.25 (0.25 мск) 21 августа. Эпицентр находился в 74 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 41 километра", - рассказала собеседница агентства. По информации Семеновой, подземный толчок силой два-три балла могли ощутить на островах Кунашир и Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
шикотан
тихий океан
кунашир (остров)
Остров Шикотан
Остров Шикотан
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Остров Шикотан. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане в 8.25 (0.25 мск) 21 августа. Эпицентр находился в 74 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 41 километра", - рассказала собеседница агентства.
По информации Семеновой, подземный толчок силой два-три балла могли ощутить на островах Кунашир и Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
