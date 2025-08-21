https://ria.ru/20250821/zemletryasenie-2036618916.html
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 21.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане в 8.25 (0.25 мск) 21 августа. Эпицентр находился в 74 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 41 километра", - рассказала собеседница агентства. По информации Семеновой, подземный толчок силой два-три балла могли ощутить на островах Кунашир и Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
