"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
12:16 21.08.2025
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
в мире
россия
украина
аляска
владимир путин
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, об этом он заявил во время встречи с журналистами.&quot;У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров&quot;, — утверждает он.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.Газета The New York Times 17 августа утверждала, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске поднимал вопрос о русском языке на Украине.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западное мировое сообщество ни разу не высказалось о положении русского языка и людей на Украине, независимо от их нынешних или исторических связей с Россией.
россия
украина
аляска
в мире, россия, украина, аляска, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Аляска, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, об этом он заявил во время встречи с журналистами.
"У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", — утверждает он.

После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
Газета The New York Times 17 августа утверждала, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске поднимал вопрос о русском языке на Украине.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западное мировое сообщество ни разу не высказалось о положении русского языка и людей на Украине, независимо от их нынешних или исторических связей с Россией.
