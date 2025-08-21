https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036682676.html
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 21.08.2025
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, об этом он заявил во время встречи с журналистами. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:16:00+03:00
2025-08-21T12:16:00+03:00
2025-08-21T12:25:00+03:00
в мире
россия
украина
аляска
владимир путин
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, об этом он заявил во время встречи с журналистами."У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", — утверждает он.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.Газета The New York Times 17 августа утверждала, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске поднимал вопрос о русском языке на Украине.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западное мировое сообщество ни разу не высказалось о положении русского языка и людей на Украине, независимо от их нынешних или исторических связей с Россией.
https://ria.ru/20250821/putin-2036678859.html
https://ria.ru/20250821/nyt-2036655186.html
россия
украина
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, аляска, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Аляска, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине