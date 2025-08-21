https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036682676.html

"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России

"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 21.08.2025

"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России

Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, об этом он заявил во время встречи с журналистами. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, об этом он заявил во время встречи с журналистами."У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", — утверждает он.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.Газета The New York Times 17 августа утверждала, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске поднимал вопрос о русском языке на Украине.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западное мировое сообщество ни разу не высказалось о положении русского языка и людей на Украине, независимо от их нынешних или исторических связей с Россией.

