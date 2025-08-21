https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036671354.html
Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США
Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США - РИА Новости, 21.08.2025
Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США
Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет,... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер. "Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации. По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки. Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.
Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США
Зеленский: сделка с США по дронам предполагает производство на сумму $50 млрд