Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США

Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США - РИА Новости, 21.08.2025

Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер. "Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации. По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки. Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

