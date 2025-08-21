Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США
11:29 21.08.2025
Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США
в мире
сша
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет, передает агентство Рейтер. "Зеленский заявил, что предложение Украины по сделке с США по дронам предусматривает производство на сумма 50 миллиардов долларов в течение пяти лет", - говорится в публикации. По данным агентства, Зеленский также отметил, что ожидает производства 10 миллионов дронов в год в рамках сделки. Во вторник газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщала, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.
в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей
В миреСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
