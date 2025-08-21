Рейтинг@Mail.ru
Зеленский стал использовать новый оборот для описания утерянных территорий
11:08 21.08.2025 (обновлено: 11:28 21.08.2025)
Зеленский стал использовать новый оборот для описания утерянных территорий
Владимир Зеленский, не называя, что может признать де-факто потерю территорий, начал употреблять оборот "юридически не признаем". РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, не называя, что может признать де-факто потерю территорий, начал употреблять оборот "юридически не признаем". Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о контроле РФ за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных РФ территориях в его лексике появился новый нюанс. "Что касается других оккупированных территорий, то еще раз подчеркну - юридически мы оккупацию не признаем", - заявил Зеленский во время встречи с журналистами, его слова приводит агентство УНИАН. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский
© Getty Images / Anna Moneymaker
Владимир Зеленский
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, не называя, что может признать де-факто потерю территорий, начал употреблять оборот "юридически не признаем".
Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о контроле РФ за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных РФ территориях в его лексике появился новый нюанс.
"Что касается других оккупированных территорий, то еще раз подчеркну - юридически мы оккупацию не признаем", - заявил Зеленский во время встречи с журналистами, его слова приводит агентство УНИАН.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
19 августа, 16:43
 
