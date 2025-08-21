https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036666580.html
Зеленский стал использовать новый оборот для описания утерянных территорий
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, не называя, что может признать де-факто потерю территорий, начал употреблять оборот "юридически не признаем". Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о контроле РФ за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных РФ территориях в его лексике появился новый нюанс. "Что касается других оккупированных территорий, то еще раз подчеркну - юридически мы оккупацию не признаем", - заявил Зеленский во время встречи с журналистами, его слова приводит агентство УНИАН. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
