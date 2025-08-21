https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html
На Западе обратились к Зеленскому после утечки данных о потерях в ВСУ
На Западе обратились к Зеленскому после утечки данных о потерях в ВСУ
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется признать правдивость данных из взломанной хакерами базы данных Генштаба ВСУ о потерях среди украинских военнослужащих, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Он (Зеленский. — Прим. ред.), как всегда, попытается отмахнуться от этой информации, потянуть время, чтобы подготовить ответ. Но не выйдет, ведь признание неизбежно", — сказал он.По словам эксперта, глава киевского режима понимает, что в ВСУ испытывают серьезные проблемы с набором личного состава и обнародованные данные только осложнят набор в армию."У украинской армии не хватает людей, а он (Зеленский. — Прим. ред.) продолжает гнать все больше и больше людей на фронт. Хотя это и не помогает", — подчеркнул аналитик.Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказался признать данные из взломанной хакерами базы.
