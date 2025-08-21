https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036674813.html

Зеленский попросил Трампа повлиять на Венгрию

Зеленский попросил Трампа повлиять на Венгрию - РИА Новости, 21.08.2025

Зеленский попросил Трампа повлиять на Венгрию

Владимир Зеленский просит президента США Дональда Трампа повлиять на Венгрию, чтобы она не блокировала вступление Украины в НАТО, но гарантий так и не получил.

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский просит президента США Дональда Трампа повлиять на Венгрию, чтобы она не блокировала вступление Украины в НАТО, но гарантий так и не получил. "Я попросил Трампа, чтобы Венгрия не блокировала наше вступление в ЕС. Президент США пообещал, что его команда будет над этим работать", - приводит слова Зеленского агентство РБК-Украина. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".

