Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго"
Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго" - РИА Новости, 21.08.2025
Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго"
Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
владимир зеленский
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу следующего года, передает агентство Рейтер. "Зеленский... ожидает массового производства (ракеты "Фламинго" - ред.) к началу следующего года", - говорится в публикации. Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго"
