Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго"
11:22 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036669692.html
Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго"
Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
владимир зеленский
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу следующего года, передает агентство Рейтер. "Зеленский... ожидает массового производства (ракеты "Фламинго" - ред.) к началу следующего года", - говорится в публикации. Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
2025
в мире, владимир зеленский
В мире, Владимир Зеленский
Reuters: Зеленский ожидает массового производства дальнобойной ракеты "Фламинго"

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракеты Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу следующего года, передает агентство Рейтер.
"Зеленский... ожидает массового производства (ракеты "Фламинго" - ред.) к началу следующего года", - говорится в публикации.
Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
