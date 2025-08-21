https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036669692.html

Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго"

Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго" - РИА Новости, 21.08.2025

Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго"

Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T11:22:00+03:00

2025-08-21T11:22:00+03:00

2025-08-21T11:22:00+03:00

в мире

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036669063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3b85a556786d7b76ef84c12e1c2e997.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до 3 тыс километров ожидается к началу следующего года, передает агентство Рейтер. "Зеленский... ожидает массового производства (ракеты "Фламинго" - ред.) к началу следующего года", - говорится в публикации. Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036666811.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский