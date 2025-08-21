https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036616971.html
В офисе Зеленского рассказали о работе над гарантиями безопасности Украины
В офисе Зеленского рассказали о работе над гарантиями безопасности Украины - РИА Новости, 21.08.2025
В офисе Зеленского рассказали о работе над гарантиями безопасности Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что Киев и его партнеры в Европе и НАТО уже начали активную работу над военной составляющей гарантий... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T00:39:00+03:00
2025-08-21T00:39:00+03:00
2025-08-21T00:39:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
андрей ермак
фридрих мерц
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что Киев и его партнеры в Европе и НАТО уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности для Украины. "Сразу после возвращения из Вашингтона я провел первый и очень продолжительный координационный звонок с советниками по нацбезопасности, представляющими Германию, Италию, Францию, Соединенное Королевство, Финляндию, а также ЕС и НАТО... Наши команды, прежде всего военные, уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности", - написал Ермак на своей странице в соцсети X. При этом он не привел никаких подробностей относительно возможных гарантий. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250820/medvedev-2036589564.html
https://ria.ru/20250820/es-2036506374.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, андрей ермак, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Андрей Ермак, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
В офисе Зеленского рассказали о работе над гарантиями безопасности Украины
Ермак: Украина и ЕС начали работу над военной составляющей гарантий безопасности