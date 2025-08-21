https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036616971.html

В офисе Зеленского рассказали о работе над гарантиями безопасности Украины

В офисе Зеленского рассказали о работе над гарантиями безопасности Украины

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что Киев и его партнеры в Европе и НАТО уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности для Украины. "Сразу после возвращения из Вашингтона я провел первый и очень продолжительный координационный звонок с советниками по нацбезопасности, представляющими Германию, Италию, Францию, Соединенное Королевство, Финляндию, а также ЕС и НАТО... Наши команды, прежде всего военные, уже начали активную работу над военной составляющей гарантий безопасности", - написал Ермак на своей странице в соцсети X. При этом он не привел никаких подробностей относительно возможных гарантий. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

