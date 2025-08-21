Назван размер вклада, который позволит получать "вторую зарплату"

Рейтинг@Mail.ru
02:17 21.08.2025 (обновлено: 09:56 21.08.2025)
экономика
россия
игорь алутин
московская биржа
федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Для получения дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, сейчас нужно иметь на вкладе 8,5 миллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.С января этого года данная сумма выросла на 67%, с почти 5,1 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей без учета налогов. С учетом НДФЛ на вкладе надо иметь 9,6-9,8 миллиона рублей.По данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России в мае составляла 99 422 рубля. Сумма, необходимая для получения такого дохода на депозите, растет из-за падения ставок по вкладам с 20,95% годовых в начале января до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025 года."Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остается привлекательной, несмотря на падение ставок. Но и сейчас можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. Кроме того, важно диверсифицировать активы, чтобы сохранить уровень доходов", — заключил Алутин.
экономика, россия, игорь алутин, московская биржа, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Игорь Алутин, Московская биржа, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Знак процента. Архивное фото
