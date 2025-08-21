https://ria.ru/20250821/zarplata-2036617282.html

Назван размер вклада, который позволит получать "вторую зарплату"

Назван размер вклада, который позволит получать "вторую зарплату" - РИА Новости, 21.08.2025

Назван размер вклада, который позволит получать "вторую зарплату"

Для получения дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, сейчас нужно иметь на вкладе 8,5 миллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T02:17:00+03:00

2025-08-21T02:17:00+03:00

2025-08-21T09:56:00+03:00

экономика

россия

игорь алутин

московская биржа

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_1ddfb2dd0ab6da34d6db59eee339ec7e.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Для получения дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, сейчас нужно иметь на вкладе 8,5 миллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.С января этого года данная сумма выросла на 67%, с почти 5,1 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей без учета налогов. С учетом НДФЛ на вкладе надо иметь 9,6-9,8 миллиона рублей.По данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России в мае составляла 99 422 рубля. Сумма, необходимая для получения такого дохода на депозите, растет из-за падения ставок по вкладам с 20,95% годовых в начале января до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025 года."Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остается привлекательной, несмотря на падение ставок. Но и сейчас можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. Кроме того, важно диверсифицировать активы, чтобы сохранить уровень доходов", — заключил Алутин.

https://ria.ru/20250820/zarplata-2036408293.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, игорь алутин, московская биржа, федеральная служба государственной статистики (росстат)