Постпред России высказался об обсуждениях гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 21.08.2025
18:51 21.08.2025
Постпред России высказался об обсуждениях гарантий безопасности для Украины
У западных чиновников и аналитиков нет чёткого представления о сути и целях украинского урегулирования, в результате они "ставят телегу впереди лошади", считает
ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. У западных чиновников и аналитиков нет чёткого представления о сути и целях украинского урегулирования, в результате они "ставят телегу впереди лошади", считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины носят довольно суетливый, нервный и сумбурный характер. Это связано с тем, что у западных чиновников и аналитиков нет чёткого представления о сути и целях урегулирования. Они ставят телегу впереди лошади", - написал дипломат в своём Telegram-канале. Он добавил, что сначала необходимо проработать базовые параметры урегулирования, и только потом думать о гарантиях безопасности, соотнесённых с этими базовыми параметрами. "А не наоборот", - заключил Ульянов.
в мире, украина, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Украина, Михаил Ульянов (дипломат)
Постпред России высказался об обсуждениях гарантий безопасности для Украины

Ульянов: у Запада нет представления о сути и целях украинского урегулирования

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. У западных чиновников и аналитиков нет чёткого представления о сути и целях украинского урегулирования, в результате они "ставят телегу впереди лошади", считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины носят довольно суетливый, нервный и сумбурный характер. Это связано с тем, что у западных чиновников и аналитиков нет чёткого представления о сути и целях урегулирования. Они ставят телегу впереди лошади", - написал дипломат в своём Telegram-канале.
Он добавил, что сначала необходимо проработать базовые параметры урегулирования, и только потом думать о гарантиях безопасности, соотнесённых с этими базовыми параметрами. "А не наоборот", - заключил Ульянов.
