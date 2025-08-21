Рейтинг@Mail.ru
Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ
17:59 21.08.2025
Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ
Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2025
Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ
Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".
в мире
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
нато
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua". "Никакие большие гарантии на практике страны Запада Украине дать не могут. Подчеркнем – на практике. На бумаге же можно прописать все, что угодно. Но без готовности воплотить написанное в реальность это большого значения иметь не будет", - говорится в материале опубликованном в Telegram-канале "Страны". По мнению издания, Запад не готов напрямую воевать с РФ из-за наличия у нее ядерного оружия. "Еще со времен Будапештского меморандума 1994 года, которым в Киеве принято попрекать Запад и постоянно повторять, что нам нужны настоящие гарантии безопасности, а не пустая бумажка вроде Будапештского меморандума… На самом же деле западные страны-гаранты свои обязательства по Будапештскому меморандуму выполнили и поддержку Украине, когда была нарушена ее территориальная целостность, оказали", - отмечает издание. "Страна.ua" напомнила, что Запад ввел огромное количество санкций против РФ, оказал многомиллиардную финансовую и военную помощь Украине. Сейчас у Украины, по мнению издания, два варианта: вечное противостояние с Россией, которое приведет к краху украинской государственности, или договоренность о мирном сосуществовании. Ранее украинское агентство УНИАН передало слова Владимира Зеленского, который заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ

Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".
"Никакие большие гарантии на практике страны Запада Украине дать не могут. Подчеркнем – на практике. На бумаге же можно прописать все, что угодно. Но без готовности воплотить написанное в реальность это большого значения иметь не будет", - говорится в материале опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский рассказал, какие хочет гарантии безопасности для Украины
Вчера, 10:32
По мнению издания, Запад не готов напрямую воевать с РФ из-за наличия у нее ядерного оружия. "Еще со времен Будапештского меморандума 1994 года, которым в Киеве принято попрекать Запад и постоянно повторять, что нам нужны настоящие гарантии безопасности, а не пустая бумажка вроде Будапештского меморандума… На самом же деле западные страны-гаранты свои обязательства по Будапештскому меморандуму выполнили и поддержку Украине, когда была нарушена ее территориальная целостность, оказали", - отмечает издание.
"Страна.ua" напомнила, что Запад ввел огромное количество санкций против РФ, оказал многомиллиардную финансовую и военную помощь Украине. Сейчас у Украины, по мнению издания, два варианта: вечное противостояние с Россией, которое приведет к краху украинской государственности, или договоренность о мирном сосуществовании.
Ранее украинское агентство УНИАН передало слова Владимира Зеленского, который заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ раскрыли, что Запад устроит на Украине наперекор России
Вчера, 10:08
 
В миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
