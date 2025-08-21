https://ria.ru/20250821/zapad-2036818755.html

Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ

21.08.2025

Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ

Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua". "Никакие большие гарантии на практике страны Запада Украине дать не могут. Подчеркнем – на практике. На бумаге же можно прописать все, что угодно. Но без готовности воплотить написанное в реальность это большого значения иметь не будет", - говорится в материале опубликованном в Telegram-канале "Страны". По мнению издания, Запад не готов напрямую воевать с РФ из-за наличия у нее ядерного оружия. "Еще со времен Будапештского меморандума 1994 года, которым в Киеве принято попрекать Запад и постоянно повторять, что нам нужны настоящие гарантии безопасности, а не пустая бумажка вроде Будапештского меморандума… На самом же деле западные страны-гаранты свои обязательства по Будапештскому меморандуму выполнили и поддержку Украине, когда была нарушена ее территориальная целостность, оказали", - отмечает издание. "Страна.ua" напомнила, что Запад ввел огромное количество санкций против РФ, оказал многомиллиардную финансовую и военную помощь Украине. Сейчас у Украины, по мнению издания, два варианта: вечное противостояние с Россией, которое приведет к краху украинской государственности, или договоренность о мирном сосуществовании. Ранее украинское агентство УНИАН передало слова Владимира Зеленского, который заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

