Запад не сможет дать Киеву серьезные гарантии безопасности, пишут СМИ

Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Запад на практике не сможет предоставить Украине серьезные гарантии безопасности, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".
"Никакие большие гарантии на практике страны Запада Украине дать не могут. Подчеркнем – на практике. На бумаге же можно прописать все, что угодно. Но без готовности воплотить написанное в реальность это большого значения иметь не будет", - говорится в материале опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По мнению издания, Запад не готов напрямую воевать с РФ из-за наличия у нее ядерного оружия. "Еще со времен Будапештского меморандума 1994 года, которым в Киеве принято попрекать Запад и постоянно повторять, что нам нужны настоящие гарантии безопасности, а не пустая бумажка вроде Будапештского меморандума… На самом же деле западные страны-гаранты свои обязательства по Будапештскому меморандуму выполнили и поддержку Украине, когда была нарушена ее территориальная целостность, оказали", - отмечает издание.
"Страна.ua" напомнила, что Запад ввел огромное количество санкций против РФ, оказал многомиллиардную финансовую и военную помощь Украине. Сейчас у Украины, по мнению издания, два варианта: вечное противостояние с Россией, которое приведет к краху украинской государственности, или договоренность о мирном сосуществовании.
Ранее украинское агентство УНИАН передало слова Владимира Зеленского, который заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.