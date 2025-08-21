Рейтинг@Mail.ru
16:18 21.08.2025 (обновлено: 19:05 21.08.2025)
Западные СМИ начали кампанию против Вучича, заявил посол Сербии
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Впервые за десять месяцев протестов в Сербии западные СМИ начали кампанию против президента Александра Вучича, заявил РИА Новости сербский дипломат, посол МИД Сербии (до февраля 2025 года) Владимир Кршлянин.
"Первый раз с начала протестов видим, что многие ведущие западные СМИ начали кампанию против Вучича. Это значит, что все усиливается… Чтобы искусственно создавать иллюзию о серьезности обстановки. Так как все остальные методы не дали больших результатов. А сейчас, если вы покажете на телевидении в какой-то отдаленной стране мира, что тут поджоги и насильственные (акции), с полицией конфликты и так далее, то люди подумают, что ситуация ужасно серьезная в Сербии", - заявил Кршлянин РИА Новости.
На самом же деле в погромах участвуют всего пара тысяч человек на всю семимиллионную страну, но этого не видно. "Все эти акции делаются для СМИ. Просто чтобы через ролики влиять и на людей в самой Сербии, и за ее границами", - заявил Кршлянин.
Он обратил внимание также, что в понедельник Le Monde, CNN и Financial Times одновременно выступили с редакционными статьями с резкой и при этом однотипной критикой в адрес Вучича.
"Это просто не может быть случайным (совпадением)", - считает дипломат.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Запад пытается взять реванш за Украину, считает сербский дипломат
