Западные СМИ начали кампанию против Вучича, заявил посол Сербии

Западные СМИ начали кампанию против Вучича, заявил посол Сербии - РИА Новости, 21.08.2025

Западные СМИ начали кампанию против Вучича, заявил посол Сербии

Впервые за десять месяцев протестов в Сербии западные СМИ начали кампанию против президента Александра Вучича, заявил РИА Новости сербский дипломат, посол МИД... РИА Новости, 21.08.2025

БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Впервые за десять месяцев протестов в Сербии западные СМИ начали кампанию против президента Александра Вучича, заявил РИА Новости сербский дипломат, посол МИД Сербии (до февраля 2025 года) Владимир Кршлянин. "Первый раз с начала протестов видим, что многие ведущие западные СМИ начали кампанию против Вучича. Это значит, что все усиливается… Чтобы искусственно создавать иллюзию о серьезности обстановки. Так как все остальные методы не дали больших результатов. А сейчас, если вы покажете на телевидении в какой-то отдаленной стране мира, что тут поджоги и насильственные (акции), с полицией конфликты и так далее, то люди подумают, что ситуация ужасно серьезная в Сербии", - заявил Кршлянин РИА Новости. На самом же деле в погромах участвуют всего пара тысяч человек на всю семимиллионную страну, но этого не видно. "Все эти акции делаются для СМИ. Просто чтобы через ролики влиять и на людей в самой Сербии, и за ее границами", - заявил Кршлянин. Он обратил внимание также, что в понедельник Le Monde, CNN и Financial Times одновременно выступили с редакционными статьями с резкой и при этом однотипной критикой в адрес Вучича. "Это просто не может быть случайным (совпадением)", - считает дипломат.

