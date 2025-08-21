Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 21.08.2025 (обновлено: 17:09 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/zakharova-2036765597.html
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2025
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова
Киевский режим продолжает террор против мирных жителей России на фоне усилий Москвы и Вашингтона по поиску урегулирования украинского кризиса, заявила... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:07:00+03:00
2025-08-21T17:09:00+03:00
россия
украина
мария захарова
в мире
сша
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Киевский режим продолжает террор против мирных жителей России на фоне усилий Москвы и Вашингтона по поиску урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На фоне предпринимаемых Россией и США усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса Киев продолжает террор в отношении мирных российских жителей и обстрелы гражданских объектов нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметила Захарова, все виновные в преступлениях киевского режима понесут наказание. "Исходим из того, что об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви", - сказала она, комментируя приближение Дня независимости Украины 24 августа.
https://ria.ru/20250821/zakharova-2036667274.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова, в мире, сша
Россия, Украина, Мария Захарова, В мире, США, Специальная военная операция на Украине
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова

Захарова: Киев продолжает террор на фоне усилий России и США по урегулированию

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Киевский режим продолжает террор против мирных жителей России на фоне усилий Москвы и Вашингтона по поиску урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне предпринимаемых Россией и США усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса Киев продолжает террор в отношении мирных российских жителей и обстрелы гражданских объектов нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила Захарова, все виновные в преступлениях киевского режима понесут наказание.
"Исходим из того, что об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви", - сказала она, комментируя приближение Дня независимости Украины 24 августа.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Захарова рассказала о жителях стран Запада, желающих переехать в Россию
Вчера, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария ЗахароваВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала