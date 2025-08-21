https://ria.ru/20250821/zakharova-2036765597.html
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2025
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова
Киевский режим продолжает террор против мирных жителей России на фоне усилий Москвы и Вашингтона по поиску урегулирования украинского кризиса, заявила... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:07:00+03:00
2025-08-21T16:07:00+03:00
2025-08-21T17:09:00+03:00
россия
украина
мария захарова
в мире
сша
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Киевский режим продолжает террор против мирных жителей России на фоне усилий Москвы и Вашингтона по поиску урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На фоне предпринимаемых Россией и США усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса Киев продолжает террор в отношении мирных российских жителей и обстрелы гражданских объектов нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметила Захарова, все виновные в преступлениях киевского режима понесут наказание. "Исходим из того, что об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви", - сказала она, комментируя приближение Дня независимости Украины 24 августа.
https://ria.ru/20250821/zakharova-2036667274.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мария захарова, в мире, сша
Россия, Украина, Мария Захарова, В мире, США, Специальная военная операция на Украине
Киев продолжает террор на фоне мирных усилий России и США, заявила Захарова
Захарова: Киев продолжает террор на фоне усилий России и США по урегулированию