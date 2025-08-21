https://ria.ru/20250821/zakharova-2036667274.html

Захарова рассказала о жителях стран Запада, желающих переехать в Россию

21.08.2025

Захарова рассказала о жителях стран Запада, желающих переехать в Россию

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Немало граждан, желающих связать свою жизнь с Россией, из США, ФРГ, Франции, Австралии и других стран уже получили документы для переезда в соответствии с указом президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "МИД России активно участвует в большой межведомственной работе по реализации указа президента Российской Федерации №702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"", - написала она в своём Telegram-канале. Она добавила, что посольства и консульства России регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией. "И таких немало - только за прошедший год документы получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и целого ряда других стран, включённых в перечень правительства Российской Федерации № 2560-р.", - отметила Захарова. Она напомнила, что памятка для иностранных граждан, переезжающих в страну, размещена на сайте и в соцсетях МИД России, а также цифровых ресурсах российских загранучреждений. "У себя дома эти люди сталкиваются с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству", - заключила Захарова.

