https://ria.ru/20250821/zakharova-2036667274.html
Захарова рассказала о жителях стран Запада, желающих переехать в Россию
2025-08-21T11:11:00+03:00
2025-08-21T11:11:00+03:00
2025-08-21T11:40:00+03:00
мария захарова
в мире
россия
переезд
запад
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Немало граждан, желающих связать свою жизнь с Россией, из США, ФРГ, Франции, Австралии и других стран уже получили документы для переезда в соответствии с указом президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "МИД России активно участвует в большой межведомственной работе по реализации указа президента Российской Федерации №702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"", - написала она в своём Telegram-канале. Она добавила, что посольства и консульства России регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией. "И таких немало - только за прошедший год документы получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и целого ряда других стран, включённых в перечень правительства Российской Федерации № 2560-р.", - отметила Захарова. Она напомнила, что памятка для иностранных граждан, переезжающих в страну, размещена на сайте и в соцсетях МИД России, а также цифровых ресурсах российских загранучреждений. "У себя дома эти люди сталкиваются с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250820/zapad-2036447602.html
россия
европа
