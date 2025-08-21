Рейтинг@Mail.ru
В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
13:11 21.08.2025 (обновлено: 16:42 21.08.2025)
В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
В Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году, заявила прокуратура ФРГ.
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. В Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году, заявила прокуратура ФРГ."Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", — говорится в релизе.Как пишут СМИ, 49-летний мужчина прибыл в страну несколько дней назад на отдых с семьей.Ему вменяют соучастие в организации взрыва и антиконституционной диверсии.По данным ведомства, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на "Северных потоках"."Подозреваемый &lt;...&gt; был одним из координаторов операции. Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены", — пояснили в прокуратуре.Отмечается, что после экстрадиции из Италии задержанного доставят в Федеральный суд Германии.Теракты на "Северных потоках"Взрывы на российских газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.По данным немецких СМИ, для подготовки диверсий, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Сообщалось, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По этому делу прокуратура ФРГ выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к теракту группа. Утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.По информации газеты The Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. СМИ писало, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, но Залужный его ослушался.
В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В Италии задержан подозреваемый в координации подрыва "Северных потоков"

БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. В Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году, заявила прокуратура ФРГ.
"Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", — говорится в релизе.
Как пишут СМИ, 49-летний мужчина прибыл в страну несколько дней назад на отдых с семьей.
Ему вменяют соучастие в организации взрыва и антиконституционной диверсии.
По данным ведомства, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на "Северных потоках".
"Подозреваемый <...> был одним из координаторов операции. Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены", — пояснили в прокуратуре.
Отмечается, что после экстрадиции из Италии задержанного доставят в Федеральный суд Германии.
Теракты на "Северных потоках"

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.
По данным немецких СМИ, для подготовки диверсий, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Сообщалось, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По этому делу прокуратура ФРГ выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к теракту группа. Утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.
По информации газеты The Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. СМИ писало, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, но Залужный его ослушался.
