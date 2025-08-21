https://ria.ru/20250821/zabor-2036757468.html

Жителя Нальчика заподозрили в убийстве соседа из-за спора о заборе

Жителя Нальчика заподозрили в убийстве соседа из-за спора о заборе

Жителя Нальчика заподозрили в убийстве соседа из-за спора о заборе

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он застрелил соседа из-за спора о заборе

НАЛЬЧИК, 21 авг – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он застрелил соседа из-за спора о заборе между их земельными участками, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 20 августа подозреваемый 1950 года рождения на почве давней неприязни к своему соседу 1977 года рождения, вызванной спором о размещении общего забора между домовладениями, решил его убить. "Находясь на втором этаже своего частного дома по улице Клары Цеткин в Нальчике, он оборудовал огневую позицию у окна, выходящего во двор соседа. Дождавшись соседа, он произвел в него выстрел из огнестрельного оружия. От полученного ранения мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

