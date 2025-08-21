https://ria.ru/20250821/zabor-2036717265.html

СМИ узнали подробности о строительстве забора на границе России и Финляндии

СМИ узнали подробности о строительстве забора на границе России и Финляндии

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Забор, который Финляндия возводит на границе с Россией, будет построен максимально близко к линии границы, сообщает газета Iltalehti со ссылкой на замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена. "Забор будет построен максимально близко к восточной границе (границе с Россией - ред.), насколько это технически возможно. На государственной границе имеется 10-метровый промежуток, и забор будет построен максимально близко к нему", - говорится в сообщении. Как сообщает издание, сооружаемое заграждение включает в себя дорогу рядом с забором, сам забор и систему технического наблюдения с камерами, динамиками и датчиками. Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метра, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

