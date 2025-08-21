https://ria.ru/20250821/yaponiya-2036787856.html
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым
Военнослужащий ВВС США был найден мёртвым в японском городе Симода, сообщила американская военно-воздушная база "Ёкота" в Токио. РИА Новости, 21.08.2025
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащий ВВС США был найден мёртвым в японском городе Симода, сообщила американская военно-воздушная база "Ёкота" в Токио. По информации базы, военнослужащий, прикомандированный к 374-му военно-транспортному авиакрылу, был найден мёртвым в Симоде в эту среду. "Благодарим сотрудников правоохранительных органов базы и местных партнёров из полиции Симоды за их помощь", - сказал командир авиакрыла полковник Ричард МакЭлхэйни. Авиабаза "Ёкота" является является местом расположения для объединённого штаба вооруженных сил США в Японии и 5-й воздушной армии США, а также основным американским военным аэропортом ы стране.
