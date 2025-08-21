https://ria.ru/20250821/yaponiya-2036787856.html

В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым

В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым - РИА Новости, 21.08.2025

В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым

Военнослужащий ВВС США был найден мёртвым в японском городе Симода, сообщила американская военно-воздушная база "Ёкота" в Токио. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:45:00+03:00

2025-08-21T16:45:00+03:00

2025-08-21T16:56:00+03:00

в мире

сша

токио

япония

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащий ВВС США был найден мёртвым в японском городе Симода, сообщила американская военно-воздушная база "Ёкота" в Токио. По информации базы, военнослужащий, прикомандированный к 374-му военно-транспортному авиакрылу, был найден мёртвым в Симоде в эту среду. "Благодарим сотрудников правоохранительных органов базы и местных партнёров из полиции Симоды за их помощь", - сказал командир авиакрыла полковник Ричард МакЭлхэйни. Авиабаза "Ёкота" является является местом расположения для объединённого штаба вооруженных сил США в Японии и 5-й воздушной армии США, а также основным американским военным аэропортом ы стране.

https://ria.ru/20250806/ssha-2033802686.html

сша

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, токио, япония, происшествия