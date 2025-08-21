Рейтинг@Mail.ru
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым
16:45 21.08.2025 (обновлено: 16:56 21.08.2025)
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым - РИА Новости, 21.08.2025
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым
Военнослужащий ВВС США был найден мёртвым в японском городе Симода, сообщила американская военно-воздушная база "Ёкота" в Токио. РИА Новости, 21.08.2025
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащий ВВС США был найден мёртвым в японском городе Симода, сообщила американская военно-воздушная база "Ёкота" в Токио. По информации базы, военнослужащий, прикомандированный к 374-му военно-транспортному авиакрылу, был найден мёртвым в Симоде в эту среду. "Благодарим сотрудников правоохранительных органов базы и местных партнёров из полиции Симоды за их помощь", - сказал командир авиакрыла полковник Ричард МакЭлхэйни. Авиабаза "Ёкота" является является местом расположения для объединённого штаба вооруженных сил США в Японии и 5-й воздушной армии США, а также основным американским военным аэропортом ы стране.
В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым

База "Ёкота" в Симоде сообщила о гибели американского военного

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Военнослужащий ВВС США был найден мёртвым в японском городе Симода, сообщила американская военно-воздушная база "Ёкота" в Токио.
По информации базы, военнослужащий, прикомандированный к 374-му военно-транспортному авиакрылу, был найден мёртвым в Симоде в эту среду.
"Благодарим сотрудников правоохранительных органов базы и местных партнёров из полиции Симоды за их помощь", - сказал командир авиакрыла полковник Ричард МакЭлхэйни.
Авиабаза "Ёкота" является является местом расположения для объединённого штаба вооруженных сил США в Японии и 5-й воздушной армии США, а также основным американским военным аэропортом ы стране.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Пятеро военных ранены при стрельбе на американской базе Форт Стюарт
6 августа, 19:54
 
