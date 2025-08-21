https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036630693.html
В Сумах и Днепропетровске прогремели взрывы
В Сумах и Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 21.08.2025
В Сумах и Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Сумах был слышен звук взрыва... В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях региональных подразделений телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Сумах и Днепропетровске прогремели взрывы
