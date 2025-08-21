https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036627940.html

Во Львове и Луцке прогремели взрывы

Во Львове и Луцке прогремели взрывы - РИА Новости, 21.08.2025

Во Львове и Луцке прогремели взрывы

Взрывы прогремели во Львове и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T04:35:00+03:00

2025-08-21T04:35:00+03:00

2025-08-21T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

львов

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога."Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях региональных подразделений телеканала.Позднее телеканал сообщил о новых сериях взрывов в этих городах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036626748.html

львов

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

львов, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины