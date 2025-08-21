https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036627940.html
Во Львове и Луцке прогремели взрывы
2025-08-21T04:35:00+03:00
2025-08-21T04:35:00+03:00
2025-08-21T06:31:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога."Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщениях региональных подразделений телеканала.Позднее телеканал сообщил о новых сериях взрывов в этих городах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
