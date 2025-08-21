https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036626748.html

В Киеве во второй раз за ночь прогремели взрывы

Очередная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Очередная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина.По всей Украине объявлена воздушная тревога."В Киеве слышны взрывы", - передает агентство.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

