В Киеве прогремели новые взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 21.08.2025 (обновлено: 01:07 21.08.2025)
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. "В Киеве снова прозвучали взрывы", — говорится в сообщении.Поздно вечером в среду о взрывах в украинской столице сообщал телеканал "Общественное". Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Киеве работают системы ПВО.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Работа ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина.
Киеве снова прозвучали взрывы", — говорится в сообщении.
Поздно вечером в среду о взрывах в украинской столице сообщал телеканал "Общественное". Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Киеве работают системы ПВО.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В Запорожье прогремели взрывы
Вчера, 23:47
