https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036616517.html

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.08.2025

В Киеве прогремели новые взрывы

Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T00:27:00+03:00

2025-08-21T00:27:00+03:00

2025-08-21T01:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. "В Киеве снова прозвучали взрывы", — говорится в сообщении.Поздно вечером в среду о взрывах в украинской столице сообщал телеканал "Общественное". Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Киеве работают системы ПВО.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250820/zaporozhe-2036613946.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины