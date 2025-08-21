https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036616517.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.08.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T00:27:00+03:00
2025-08-21T00:27:00+03:00
2025-08-21T01:07:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. "В Киеве снова прозвучали взрывы", — говорится в сообщении.Поздно вечером в среду о взрывах в украинской столице сообщал телеканал "Общественное". Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Киеве работают системы ПВО.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
