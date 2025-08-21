Рейтинг@Mail.ru
21.08.2025
Ядерные технологии
 
09:10 21.08.2025
Лихачев рассказал об увеличении выручки "Росатома"
Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации
ядерные технологии
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "За последние пять лет консолидированная выручка "Росатома" только в открытой части... выросла в три раза - с 1 триллиона до 3 триллионов 235 миллиардов рублей", - сказал Лихачев журналистам. "Выручка по новым продуктам, что для нас особенно важно, (выросла) в шесть с половиной раз - с 220 миллиардов до 1 триллиона 473 миллиардов рублей", - добавил он.
2025
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об увеличении выручки "Росатома"

Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"За последние пять лет консолидированная выручка "Росатома" только в открытой части... выросла в три раза - с 1 триллиона до 3 триллионов 235 миллиардов рублей", - сказал Лихачев журналистам.
"Выручка по новым продуктам, что для нас особенно важно, (выросла) в шесть с половиной раз - с 220 миллиардов до 1 триллиона 473 миллиардов рублей", - добавил он.
логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии
18 августа, 05:35
 
Ядерные технологииАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
