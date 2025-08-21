https://ria.ru/20250821/vyruchka-2036647186.html
Лихачев рассказал об увеличении выручки "Росатома"
Лихачев рассказал об увеличении выручки "Росатома" - РИА Новости, 21.08.2025
Лихачев рассказал об увеличении выручки "Росатома"
Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 21.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Выручка "Росатома" в открытой, "гражданской" части за последние пять лет выросла более чем втрое, до 3,235 триллиона рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "За последние пять лет консолидированная выручка "Росатома" только в открытой части... выросла в три раза - с 1 триллиона до 3 триллионов 235 миллиардов рублей", - сказал Лихачев журналистам. "Выручка по новым продуктам, что для нас особенно важно, (выросла) в шесть с половиной раз - с 220 миллиардов до 1 триллиона 473 миллиардов рублей", - добавил он.
Лихачев рассказал об увеличении выручки "Росатома"
Выручка "Росатома" за пять лет выросла более чем втрое