Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, пишут СМИ
21.08.2025
19:27 21.08.2025
Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, пишут СМИ
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается убедить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного не принимать участия в выборах, расценивая его как конкурента, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в офисе. Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. "Источники на Банковой (в офисе Зеленского - ред.) говорят, что (офис -ред.) проводит большую работу, чтоб убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского). Однако, по их данным, экс-главком ВСУ до сих пор не дал на эти уговоры четкого ответа. И это заставляет офис президента воспринимать его как потенциального конкурента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Источник "Страны", также заявил, что именно офис Зеленского начал "раскручивать" в информационном поле основателя запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* Андрея Билецкого. По задумке офиса, Билецкий должен отобрать часть голосов у Залужного в случае их участия в выборах и обеспечить победу Зеленского. Кроме того, журналисты сообщают о циркулирующих среди украинских политиков слухах о возможном участии в выборах главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который будет выдвигаться вместе со своей политической силой, конкурирующей с Зеленским. Как признают украинские журналисты, эти слухи пока не подтверждены. В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Буданова и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.* Террористическая организация, запрещена в России
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается убедить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного не принимать участия в выборах, расценивая его как конкурента, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в офисе.
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Источники на Банковой (в офисе Зеленского - ред.) говорят, что (офис -ред.) проводит большую работу, чтоб убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского). Однако, по их данным, экс-главком ВСУ до сих пор не дал на эти уговоры четкого ответа. И это заставляет офис президента воспринимать его как потенциального конкурента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Источник "Страны", также заявил, что именно офис Зеленского начал "раскручивать" в информационном поле основателя запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* Андрея Билецкого. По задумке офиса, Билецкий должен отобрать часть голосов у Залужного в случае их участия в выборах и обеспечить победу Зеленского.
Кроме того, журналисты сообщают о циркулирующих среди украинских политиков слухах о возможном участии в выборах главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который будет выдвигаться вместе со своей политической силой, конкурирующей с Зеленским. Как признают украинские журналисты, эти слухи пока не подтверждены.
В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Буданова и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
* Террористическая организация, запрещена в России
