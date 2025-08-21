https://ria.ru/20250821/vsu-2036867592.html
При атаке дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
Два мирных жителя ранены в Брянской области после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Брянской области после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Киевский режим продолжает совершать подлые преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Хинель Севского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получили два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор.Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
При атаке дронов ВСУ пострадали два жителя брянского села Хинель