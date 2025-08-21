Вся разведка ВСУ основана на обмене данными с Западом, заявили силовики

https://ria.ru/20250821/vsu-2036866838.html

21.08.2025

2025-08-21T22:09:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вся разведывательная деятельность ВСУ сейчас основывается на обмене данными с западными партнерами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В настоящий момент вся разведывательная деятельность ВСУ основывается в большинстве своем на обмене сведениями с партнерами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что если Вашингтон прекратит оказывать Киеву поддержку разведданными, то ВСУ "останутся ни с чем".

