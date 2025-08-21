Рейтинг@Mail.ru
Вся разведка ВСУ основана на обмене данными с Западом, заявили силовики - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 21.08.2025
Вся разведка ВСУ основана на обмене данными с Западом, заявили силовики
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вся разведывательная деятельность ВСУ сейчас основывается на обмене данными с западными партнерами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В настоящий момент вся разведывательная деятельность ВСУ основывается в большинстве своем на обмене сведениями с партнерами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что если Вашингтон прекратит оказывать Киеву поддержку разведданными, то ВСУ "останутся ни с чем".
Вся разведка ВСУ основана на обмене данными с Западом, заявили силовики

ВСУ стали почти полностью полагаться на Запад в вопросах разведки

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вся разведывательная деятельность ВСУ сейчас основывается на обмене данными с западными партнерами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В настоящий момент вся разведывательная деятельность ВСУ основывается в большинстве своем на обмене сведениями с партнерами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что если Вашингтон прекратит оказывать Киеву поддержку разведданными, то ВСУ "останутся ни с чем".
Роман Демченко - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
