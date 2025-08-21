https://ria.ru/20250821/vsu-2036866548.html
Аэроразведка ВСУ почти полностью парализована, сообщили силовики
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэроразведка ВСУ в зоне СВО практически полностью парализована, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют", - сказал собеседник агентства.
ВСУ перестали предпринимать попытки аэроразведки, понимая, что их собьют