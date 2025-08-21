Рейтинг@Mail.ru
Аэроразведка ВСУ почти полностью парализована, сообщили силовики
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 21.08.2025
Аэроразведка ВСУ почти полностью парализована, сообщили силовики
Аэроразведка ВСУ почти полностью парализована, сообщили силовики - РИА Новости, 21.08.2025
Аэроразведка ВСУ почти полностью парализована, сообщили силовики
Аэроразведка ВСУ в зоне СВО практически полностью парализована, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 21.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
украина
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэроразведка ВСУ в зоне СВО практически полностью парализована, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют", - сказал собеседник агентства.
вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
Аэроразведка ВСУ почти полностью парализована, сообщили силовики

ВСУ перестали предпринимать попытки аэроразведки, понимая, что их собьют

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэроразведка ВСУ в зоне СВО практически полностью парализована, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
