https://ria.ru/20250821/vsu-2036696478.html
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.08.2025
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении
ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд российским военным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:05:00+03:00
2025-08-21T13:05:00+03:00
2025-08-21T13:08:00+03:00
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд российским военным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Буквально днями назад представители 31 бригады ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд национальной гвардии Украины, который накрыли наши ВКС, и таким образом 17 бригада вооруженных формирований Украины понесла большие потери на южнодонецком направлении. То есть были вынуждены сдать эту бригаду, потому что они стреляли в спину своим... Артиллерии ВКС нашей разведки (ВСУ - ред.) передают данные для того, чтобы уничтожали именно заградотряды национальной гвардии Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении
На Южнодонецком направлении ВСУ сдали заградотряд российским бойцам