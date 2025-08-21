https://ria.ru/20250821/vsu-2036696478.html

ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении

ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.08.2025

ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении

ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд российским военным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:05:00+03:00

2025-08-21T13:05:00+03:00

2025-08-21T13:08:00+03:00

безопасность

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд российским военным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Буквально днями назад представители 31 бригады ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд национальной гвардии Украины, который накрыли наши ВКС, и таким образом 17 бригада вооруженных формирований Украины понесла большие потери на южнодонецком направлении. То есть были вынуждены сдать эту бригаду, потому что они стреляли в спину своим... Артиллерии ВКС нашей разведки (ВСУ - ред.) передают данные для того, чтобы уничтожали именно заградотряды национальной гвардии Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии