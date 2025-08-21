Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 21.08.2025 (обновлено: 13:08 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/vsu-2036696478.html
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.08.2025
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении
ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд российским военным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:05:00+03:00
2025-08-21T13:08:00+03:00
безопасность
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд российским военным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Буквально днями назад представители 31 бригады ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд национальной гвардии Украины, который накрыли наши ВКС, и таким образом 17 бригада вооруженных формирований Украины понесла большие потери на южнодонецком направлении. То есть были вынуждены сдать эту бригаду, потому что они стреляли в спину своим... Артиллерии ВКС нашей разведки (ВСУ - ред.) передают данные для того, чтобы уничтожали именно заградотряды национальной гвардии Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
ВСУ сдали заградотряд на Южнодонецком направлении

На Южнодонецком направлении ВСУ сдали заградотряд российским бойцам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд российским военным, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Буквально днями назад представители 31 бригады ВСУ на южнодонецком направлении были вынуждены сдать заградотряд национальной гвардии Украины, который накрыли наши ВКС, и таким образом 17 бригада вооруженных формирований Украины понесла большие потери на южнодонецком направлении. То есть были вынуждены сдать эту бригаду, потому что они стреляли в спину своим... Артиллерии ВКС нашей разведки (ВСУ - ред.) передают данные для того, чтобы уничтожали именно заградотряды национальной гвардии Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала