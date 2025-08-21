https://ria.ru/20250821/vsu-2036660462.html

ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

КУРСК, 21 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе, остекление повреждено в четырех многоквартирных домах, школе и детском саду, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные атаки врага по нашей территории. Вчера поздно вечером под обстрел попал посёлок Учительский Рыльского района. В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду "Забава", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. "Сейчас специалисты проводят подомовой обход: все повреждения будут зафиксированы, обязательно поможем с восстановлением. Информация о последствиях удара уточняется", - добавил врио губернатора региона.

