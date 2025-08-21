Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области - РИА Новости, 21.08.2025
10:26 21.08.2025
ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области
ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области - РИА Новости, 21.08.2025
ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области
ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе, остекление повреждено в четырех многоквартирных домах, школе и детском саду, пострадавших нет, сообщил врио... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:26:00+03:00
2025-08-21T10:26:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
КУРСК, 21 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе, остекление повреждено в четырех многоквартирных домах, школе и детском саду, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные атаки врага по нашей территории. Вчера поздно вечером под обстрел попал посёлок Учительский Рыльского района. В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду "Забава", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. "Сейчас специалисты проводят подомовой обход: все повреждения будут зафиксированы, обязательно поможем с восстановлением. Информация о последствиях удара уточняется", - добавил врио губернатора региона.
рыльский район
курская область
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области

ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области, повреждены дома

КУРСК, 21 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе, остекление повреждено в четырех многоквартирных домах, школе и детском саду, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Очередные атаки врага по нашей территории. Вчера поздно вечером под обстрел попал посёлок Учительский Рыльского района. В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду "Забава", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших нет.
"Сейчас специалисты проводят подомовой обход: все повреждения будут зафиксированы, обязательно поможем с восстановлением. Информация о последствиях удара уточняется", - добавил врио губернатора региона.
