ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе Курской области
ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе, остекление повреждено в четырех многоквартирных домах, школе и детском саду, пострадавших нет
КУРСК, 21 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок в Рыльском районе, остекление повреждено в четырех многоквартирных домах, школе и детском саду, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные атаки врага по нашей территории. Вчера поздно вечером под обстрел попал посёлок Учительский Рыльского района. В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду "Забава", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. "Сейчас специалисты проводят подомовой обход: все повреждения будут зафиксированы, обязательно поможем с восстановлением. Информация о последствиях удара уточняется", - добавил врио губернатора региона.
