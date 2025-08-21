https://ria.ru/20250821/vsu-2036640115.html

Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь

Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь - РИА Новости, 21.08.2025

Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прибывшие после восполнения потерь подразделения ВСУ под Волчанском (Харьковская область) разбегаются после первых понесенных потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование ввело в бой подразделения 9-го отдельного стрелкового батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, прибывшие после восполнения потерь и доукомплектованные принудительно мобилизованными украинцами", - сказал собеседник агентства. Моральный дух и дисциплина в батальоне, по его словам, слабая. "После первых понесенных потерь в ходе контратак штурмовые группы противника теряли боевую устойчивость и разбегались", - добавил он.

