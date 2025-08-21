Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/vsu-2036640115.html
Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь
Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь - РИА Новости, 21.08.2025
Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь
Прибывшие после восполнения потерь подразделения ВСУ под Волчанском (Харьковская область) разбегаются после первых понесенных потерь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T07:40:00+03:00
2025-08-21T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прибывшие после восполнения потерь подразделения ВСУ под Волчанском (Харьковская область) разбегаются после первых понесенных потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование ввело в бой подразделения 9-го отдельного стрелкового батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, прибывшие после восполнения потерь и доукомплектованные принудительно мобилизованными украинцами", - сказал собеседник агентства. Моральный дух и дисциплина в батальоне, по его словам, слабая. "После первых понесенных потерь в ходе контратак штурмовые группы противника теряли боевую устойчивость и разбегались", - добавил он.
https://ria.ru/20250821/drony-2036639600.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются после новых потерь

Прибывшие после восполнения потери подразделения ВСУ под Волчанском разбегаются

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прибывшие после восполнения потерь подразделения ВСУ под Волчанском (Харьковская область) разбегаются после первых понесенных потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование ввело в бой подразделения 9-го отдельного стрелкового батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, прибывшие после восполнения потерь и доукомплектованные принудительно мобилизованными украинцами", - сказал собеседник агентства.
Моральный дух и дисциплина в батальоне, по его словам, слабая.
"После первых понесенных потерь в ходе контратак штурмовые группы противника теряли боевую устойчивость и разбегались", - добавил он.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ВС России парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении
07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала