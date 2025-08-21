https://ria.ru/20250821/vsu-2036634209.html
ВСУ опасаются попасть в мешок на Красноармейском направлении
ВСУ опасаются попасть в мешок на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ постоянно отступают на перегруппировку на Красноармейском направлении в ДНР, чтобы не попасть в окружение, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "ВСУ понимают свою ситуацию, постоянно откатываясь на перегруппировку, чтобы не попасть в локальный "мешок". При этом регулярно стараясь контратаковать ребят (Бойцов ВС России. – Прим. Ред.)", — рассказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ не вступают в ближний бой, а делают ставку на массовое применение дронов. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
