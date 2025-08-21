Рейтинг@Mail.ru
ВСУ опасаются попасть в мешок на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 21.08.2025 (обновлено: 06:31 21.08.2025)
ВСУ опасаются попасть в мешок на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ постоянно отступают на перегруппировку на Красноармейском направлении в ДНР, чтобы не попасть в окружение, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "ВСУ понимают свою ситуацию, постоянно откатываясь на перегруппировку, чтобы не попасть в локальный "мешок". При этом регулярно стараясь контратаковать ребят (Бойцов ВС России. – Прим. Ред.)", — рассказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ не вступают в ближний бой, а делают ставку на массовое применение дронов. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ постоянно отступают на перегруппировку на Красноармейском направлении в ДНР, чтобы не попасть в окружение, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"ВСУ понимают свою ситуацию, постоянно откатываясь на перегруппировку, чтобы не попасть в локальный "мешок". При этом регулярно стараясь контратаковать ребят (Бойцов ВС России. – Прим. Ред.)", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ не вступают в ближний бой, а делают ставку на массовое применение дронов.
Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
