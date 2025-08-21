Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/vsu-2036626098.html
Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник
Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник - РИА Новости, 21.08.2025
Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник
В ВСУ распространены кражи и употребление наркотиков, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:48:00+03:00
2025-08-21T03:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсон
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Олег Краев. В ВСУ распространены кражи и употребление наркотиков, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году. "Было очень много краж внутри (подразделения – ред.). Приходилось тщательно оберегать свои деньги", - поделился собеседник агентства, подчеркнув, что угроза кражи исходила как от иностранцев, так и украинцев. Также он рассказал, что среди сослуживцев, в число которых помимо украинцев входили колумбийцы, аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы, были те, кто употреблял наркотические вещества. "Преимущественно среди украинцев … видел, (как они употребляют – ред.) наркотики", - признался Луис. Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html
https://ria.ru/20250819/naemnik-2036206878.html
украина
россия
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, херсон, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсон, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник

Военные ВСУ воруют друг у друга и употребляют наркотики

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Олег Краев. В ВСУ распространены кражи и употребление наркотиков, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году.
"Было очень много краж внутри (подразделения – ред.). Приходилось тщательно оберегать свои деньги", - поделился собеседник агентства, подчеркнув, что угроза кражи исходила как от иностранцев, так и украинцев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ
Вчера, 05:51
Также он рассказал, что среди сослуживцев, в число которых помимо украинцев входили колумбийцы, аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы, были те, кто употреблял наркотические вещества.
"Преимущественно среди украинцев … видел, (как они употребляют – ред.) наркотики", - признался Луис.
Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Бывший наемник из Колумбии рассказал, как ему не платили в ВСУ
19 августа, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала