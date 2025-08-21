https://ria.ru/20250821/vsu-2036626098.html

Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник

Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник - РИА Новости, 21.08.2025

Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник

В ВСУ распространены кражи и употребление наркотиков, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T03:48:00+03:00

2025-08-21T03:48:00+03:00

2025-08-21T03:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсон

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Олег Краев. В ВСУ распространены кражи и употребление наркотиков, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году. "Было очень много краж внутри (подразделения – ред.). Приходилось тщательно оберегать свои деньги", - поделился собеседник агентства, подчеркнув, что угроза кражи исходила как от иностранцев, так и украинцев. Также он рассказал, что среди сослуживцев, в число которых помимо украинцев входили колумбийцы, аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы, были те, кто употреблял наркотические вещества. "Преимущественно среди украинцев … видел, (как они употребляют – ред.) наркотики", - признался Луис. Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html

https://ria.ru/20250819/naemnik-2036206878.html

украина

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, херсон, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины