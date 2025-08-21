Боевики ВСУ воруют и употребляют наркотики, рассказал экс-наемник
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости, Олег Краев. В ВСУ распространены кражи и употребление наркотиков, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году.
"Было очень много краж внутри (подразделения – ред.). Приходилось тщательно оберегать свои деньги", - поделился собеседник агентства, подчеркнув, что угроза кражи исходила как от иностранцев, так и украинцев.
Также он рассказал, что среди сослуживцев, в число которых помимо украинцев входили колумбийцы, аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы, были те, кто употреблял наркотические вещества.
"Преимущественно среди украинцев … видел, (как они употребляют – ред.) наркотики", - признался Луис.
Ранее представитель антифашистского подполья Херсона сообщил РИА Новости, что латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
