Зеленский предположил, где может пройти встреча с Путиным
10:21 21.08.2025 (обновлено: 11:23 21.08.2025)
Зеленский предположил, где может пройти встреча с Путиным
Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции."Швейцария, Австрия - мы согласны... Для нас Турция это страна НАТО и часть Европы. Мы не против", - заявил Зеленский, его комментарии ряду СМИ приводит агентство Франс Пресс.РФ не объявляла о своем решении относительно встречи, а также о месте и дате ее проведения в случае, если она состоится.Ранее в числе городов, где могла бы состояться встреча, СМИ называли Будапешт, Рим, Хельсинки, Ватикан, Женеву. Интерес к организации встречи высказывала Белоруссия.Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Зеленский предположил, где может пройти встреча с Путиным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции.
"Швейцария, Австрия - мы согласны... Для нас Турция это страна НАТО и часть Европы. Мы не против", - заявил Зеленский, его комментарии ряду СМИ приводит агентство Франс Пресс.
РФ не объявляла о своем решении относительно встречи, а также о месте и дате ее проведения в случае, если она состоится.
Ранее в числе городов, где могла бы состояться встреча, СМИ называли Будапешт, Рим, Хельсинки, Ватикан, Женеву. Интерес к организации встречи высказывала Белоруссия.
Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
