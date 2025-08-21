https://ria.ru/20250821/vrach-2036624278.html

Врач назвала причины тяги к сладкому

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Причины тяги к сладкому могут быть физиологическими и психологическими, к физиологическим относятся несбалансированное питание и недостаток сна, а к психологическим "эмоциональное заедание" и ритуальная привычка, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно. "Причины тяги к сладкому можно разделить на физиологические и психологические. Известно, что углеводы – это основной источник энергии, которая необходима для физиологических процессов, происходящих в организме. Человеческий мозг - один из главных потребителей глюкозы, которая является одним из главных источником энергии для нейронов", — рассказала Сайно. Она добавила, что интенсивная умственная нагрузка приводит к снижению уровня глюкозы в крови и появлению чувства голода, мозг в этом случае сигнализирует о необходимости быстрой "подзарядки". Прием продуктов, богатых простыми углеводами, быстро повышает уровень глюкозы и временно облегчают ситуацию."К физиологическим причинам также относится несбалансированное питание. Длительные перерывы в приеме пищи, недостаток белков, жиров, медленных углеводов, также приводит к недостатку энергии и для ее быстрого восполнения организм просит быстрых углеводов. Дефицит таких микроэлементов, как хром, магний, цинк, железо, также может скрываться за тягой к сладкому. Недостаток витаминов группы В, которые принимают участие в углеводном обмене и регуляции уровня сахара в крови, также может приводить к тяге к сладкому", — пояснила врач.По ее словам, микробиота кишечника также может влиять на тягу к сладкому. Некоторые виды бактерий кишечника "любят" сахар и сигнализируют в мозг при его недостатке. Помимо того, дизбактериоз кишечника со значительным ростом условно-патогенной микрофлоры или глистная инвазия тоже приводят к тяге к сладкому. "Недостаток сна, как и несбалансированное питание, приводит к нарушению баланса гормонов голода и насыщения грелина и лептина, способствуя тяге к сладкому", — добавила Сайно. Она рассказала, что также есть психологические причины тяги к сладкому. Так, его употребление активирует центр удовольствия в мозге, вызывая выброс дофамина и серотонина, что создает ощущение удовольствия и может привести к зависимости. "Это так называемое "эмоциональное заедание", когда человек при стрессе, депрессии, грусти – тянется к сладкому как быстрому средству для поднятия настроения. Но это не решение самой проблемы, а ее усугубление", — сообщила врач. Специалист добавила, что прием сладкого в некоторых случаях превращается в ритуал, например, человек может постоянно есть десерт после каждого приема пищи или пить чай с печеньем в перерывах на работе. Также тяга к сладкому может объясняться привычкой из детства, когда сладкое было наградой, утешением и праздником."Во взрослом возрасте эти ассоциации остаются, и в сложных ситуациях человек обращается к сладкому за утешением, награждением", — пояснила Сайно.

