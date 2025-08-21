https://ria.ru/20250821/vorobev-2036849962.html

Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Шесть городов Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что результаты были объявлены на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". Конкурс стартовал по поручению президента в 2018 году. "Большинство подмосковных городов — с богатым наследием, особой атмосферой. Именно поэтому мы каждый год участвуем в этом конкурсе — чтобы сохранить уникальность и сделать жизнь в регионе еще комфортнее", – написал Воробьев в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что победителями стали: Коломна с набережной Дмитрия Донского; Егорьевск и благоустройство набережной реки Гуслица; Истра с территорией у МЦ "МИР"; Видное с Советской площадью и прилегающими к ней территориями. Также в числе победителей – Клин с проектом "Государева дорога: прогулка по историческому маршруту" и Яхрома с благоустройством площади генерала Кузнецова. "С 2018 года 52 проекта из Подмосковья стали победителями в конкурсе. Мы продолжим создавать новые пространства — для жизни, встреч и идей", – заключил Воробьев. Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" является ключевой федеральной площадкой, посвященной вопросам создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов России. Форум проводится с 2018 года.

