Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:42 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/vorobev-2036849962.html
Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе
Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 21.08.2025
Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе
Шесть городов Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T19:42:00+03:00
2025-08-21T19:42:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Шесть городов Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что результаты были объявлены на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". Конкурс стартовал по поручению президента в 2018 году. "Большинство подмосковных городов — с богатым наследием, особой атмосферой. Именно поэтому мы каждый год участвуем в этом конкурсе — чтобы сохранить уникальность и сделать жизнь в регионе еще комфортнее", – написал Воробьев в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что победителями стали: Коломна с набережной Дмитрия Донского; Егорьевск и благоустройство набережной реки Гуслица; Истра с территорией у МЦ "МИР"; Видное с Советской площадью и прилегающими к ней территориями. Также в числе победителей – Клин с проектом "Государева дорога: прогулка по историческому маршруту" и Яхрома с благоустройством площади генерала Кузнецова. "С 2018 года 52 проекта из Подмосковья стали победителями в конкурсе. Мы продолжим создавать новые пространства — для жизни, встреч и идей", – заключил Воробьев. Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" является ключевой федеральной площадкой, посвященной вопросам создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов России. Форум проводится с 2018 года.
https://ria.ru/20250821/aktivisty-2036800141.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6da770cdb32b0927d2debb06f7a5a1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев: шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе

Воробьев: шесть городов Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Шесть городов Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он уточнил, что результаты были объявлены на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". Конкурс стартовал по поручению президента в 2018 году.
"Большинство подмосковных городов — с богатым наследием, особой атмосферой. Именно поэтому мы каждый год участвуем в этом конкурсе — чтобы сохранить уникальность и сделать жизнь в регионе еще комфортнее", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что победителями стали: Коломна с набережной Дмитрия Донского; Егорьевск и благоустройство набережной реки Гуслица; Истра с территорией у МЦ "МИР"; Видное с Советской площадью и прилегающими к ней территориями. Также в числе победителей – Клин с проектом "Государева дорога: прогулка по историческому маршруту" и Яхрома с благоустройством площади генерала Кузнецова.
"С 2018 года 52 проекта из Подмосковья стали победителями в конкурсе. Мы продолжим создавать новые пространства — для жизни, встреч и идей", – заключил Воробьев.
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" является ключевой федеральной площадкой, посвященной вопросам создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов России. Форум проводится с 2018 года.
Воробьев пообщался с подмосковными активистами Движения первых - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Воробьев пообщался с подмосковными активистами "Движения первых"
Вчера, 17:12
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала