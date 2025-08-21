https://ria.ru/20250821/volodin-2036648998.html
Володин рассказал, ждут ли в России сбежавших артистов
Володин рассказал, ждут ли в России сбежавших артистов - РИА Новости, 21.08.2025
Володин рассказал, ждут ли в России сбежавших артистов
Сбежавшим представителям шоу-бизнеса при возвращении в Россию не стоит надеяться на встречу с распростёртыми объятиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сбежавшим представителям шоу-бизнеса при возвращении в Россию не стоит надеяться на встречу с распростёртыми объятиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Можно предположить, что в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Заранее им говорим: на встречу с распростёртыми объятиями не надейтесь", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что релоканты, предав страну, совершив подлый поступок, уехали, и отреклись от России, и этому нет оправдания.
