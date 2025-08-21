https://ria.ru/20250821/vlasti-2036618752.html
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения - РИА Новости, 21.08.2025
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения
Власти Петропавловска-Камчатского завершили визуальный осмотр всех многоквартирных домов города на предмет повреждений после землетрясения 30 июля, сообщил... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T01:26:00+03:00
2025-08-21T01:26:00+03:00
2025-08-21T01:26:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e085bb13ec36559679771fcf0b3bda99.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского завершили визуальный осмотр всех многоквартирных домов города на предмет повреждений после землетрясения 30 июля, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев. "Визуальный осмотр всех домов, а их порядка полутора тысяч, завершен. Составлен перечень домов, требующих более углубленного визуального обследования силами квалифицированных специалистов, которые должны приехать на Камчатку", - заявил Беляев на аппаратном совещании. По словам мэра, специализированные организации продолжают обследование объектов образования и культуры. "Задача – к началу учебного года провести все необходимые мероприятия", - подчеркнул Беляев. Глава города отметил, что объявленный режим ЧС остается в силе для оперативного решения вопросов ликвидации последствий стихии. "Возможно, имеющийся перечень домов, нуждающихся в углубленном визуальном обследовании, а также в последующем инструментальном обследовании, будет скорректирован. В любом случае мы должны дождаться заключения специалистов, которые определят дальнейший путь действий", - добавил мэр. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html
https://ria.ru/20250821/kamchatka-2036615007.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_066d4c9f9b976ce177029d3791b2931b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения
В Петропавловске-Камчатском завершили визуальный осмотр МКД после землетрясения
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского завершили визуальный осмотр всех многоквартирных домов города на предмет повреждений после землетрясения 30 июля, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.
"Визуальный осмотр всех домов, а их порядка полутора тысяч, завершен. Составлен перечень домов, требующих более углубленного визуального обследования силами квалифицированных специалистов, которые должны приехать на Камчатку", - заявил Беляев на аппаратном совещании.
По словам мэра, специализированные организации продолжают обследование объектов образования и культуры. "Задача – к началу учебного года провести все необходимые мероприятия", - подчеркнул Беляев.
Глава города отметил, что объявленный режим ЧС остается в силе для оперативного решения вопросов ликвидации последствий стихии. "Возможно, имеющийся перечень домов, нуждающихся в углубленном визуальном обследовании, а также в последующем инструментальном обследовании, будет скорректирован. В любом случае мы должны дождаться заключения специалистов, которые определят дальнейший путь действий", - добавил мэр.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.