На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения

2025-08-21T01:26:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского завершили визуальный осмотр всех многоквартирных домов города на предмет повреждений после землетрясения 30 июля, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев. "Визуальный осмотр всех домов, а их порядка полутора тысяч, завершен. Составлен перечень домов, требующих более углубленного визуального обследования силами квалифицированных специалистов, которые должны приехать на Камчатку", - заявил Беляев на аппаратном совещании. По словам мэра, специализированные организации продолжают обследование объектов образования и культуры. "Задача – к началу учебного года провести все необходимые мероприятия", - подчеркнул Беляев. Глава города отметил, что объявленный режим ЧС остается в силе для оперативного решения вопросов ликвидации последствий стихии. "Возможно, имеющийся перечень домов, нуждающихся в углубленном визуальном обследовании, а также в последующем инструментальном обследовании, будет скорректирован. В любом случае мы должны дождаться заключения специалистов, которые определят дальнейший путь действий", - добавил мэр. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

