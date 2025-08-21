Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/vlasti-2036618752.html
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения - РИА Новости, 21.08.2025
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения
Власти Петропавловска-Камчатского завершили визуальный осмотр всех многоквартирных домов города на предмет повреждений после землетрясения 30 июля, сообщил... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T01:26:00+03:00
2025-08-21T01:26:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e085bb13ec36559679771fcf0b3bda99.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского завершили визуальный осмотр всех многоквартирных домов города на предмет повреждений после землетрясения 30 июля, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев. "Визуальный осмотр всех домов, а их порядка полутора тысяч, завершен. Составлен перечень домов, требующих более углубленного визуального обследования силами квалифицированных специалистов, которые должны приехать на Камчатку", - заявил Беляев на аппаратном совещании. По словам мэра, специализированные организации продолжают обследование объектов образования и культуры. "Задача – к началу учебного года провести все необходимые мероприятия", - подчеркнул Беляев. Глава города отметил, что объявленный режим ЧС остается в силе для оперативного решения вопросов ликвидации последствий стихии. "Возможно, имеющийся перечень домов, нуждающихся в углубленном визуальном обследовании, а также в последующем инструментальном обследовании, будет скорректирован. В любом случае мы должны дождаться заключения специалистов, которые определят дальнейший путь действий", - добавил мэр. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html
https://ria.ru/20250821/kamchatka-2036615007.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780798322_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_066d4c9f9b976ce177029d3791b2931b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка
На Камчатке завершили визуальный осмотр домов после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском завершили визуальный осмотр МКД после землетрясения

© РИА Новости / Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Города России. Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского завершили визуальный осмотр всех многоквартирных домов города на предмет повреждений после землетрясения 30 июля, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.
"Визуальный осмотр всех домов, а их порядка полутора тысяч, завершен. Составлен перечень домов, требующих более углубленного визуального обследования силами квалифицированных специалистов, которые должны приехать на Камчатку", - заявил Беляев на аппаратном совещании.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения
Вчера, 10:43
По словам мэра, специализированные организации продолжают обследование объектов образования и культуры. "Задача – к началу учебного года провести все необходимые мероприятия", - подчеркнул Беляев.
Глава города отметил, что объявленный режим ЧС остается в силе для оперативного решения вопросов ликвидации последствий стихии. "Возможно, имеющийся перечень домов, нуждающихся в углубленном визуальном обследовании, а также в последующем инструментальном обследовании, будет скорректирован. В любом случае мы должны дождаться заключения специалистов, которые определят дальнейший путь действий", - добавил мэр.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Работа Центра управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
00:08
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала