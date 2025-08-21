https://ria.ru/20250821/vertolet-2036783438.html

Для спасения альпинистки в горах Киргизии вертолетом нужная хорошая погода

Для спасения альпинистки в горах Киргизии вертолетом нужная хорошая погода - РИА Новости, 21.08.2025

Для спасения альпинистки в горах Киргизии вертолетом нужная хорошая погода

Вертолет для спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, сможет приземлиться на доступной для него высоте только... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:37:00+03:00

2025-08-21T16:37:00+03:00

2025-08-21T16:37:00+03:00

киргизия

россия

александр ищенко

ми-8 амтш

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036559228_0:651:2047:1802_1920x0_80_0_0_be0f00e82a73f6c6e033f6230890c43c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Вертолет для спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, сможет приземлиться на доступной для него высоте только при хорошей погоде, но понадобится еще три-четыре дня, чтобы доставить женщину до возможного места эвакуации, заранее обеспечив кислородом, сообщил РИА Новости мастер спорта России по альпинизму, обладатель звания "Снежный Барс" и жетона "Спасение в горах" Александр Ищенко. Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Вертолёт точно не сможет зависнуть на такой высоте, тем более, там постоянно дует ветер... Даже если ей доставят кислород, необходимо будет её нести до места, откуда сможет забрать вертолёт. И только при условии хорошей погоды это займет минимум три-четыре дня", - отметил Ищенко. Он пояснил, что столько времени понадобится, если альпинистку будет спасать группа, но при этом есть и большой риск. "Три-четыре дня на спуск уйдет при условии, если ее будет спасать группа 8-10 человек. Рельеф сложный, спасатели будут сильно рисковать", - добавил он. Звание "Снежный барс" Ищенко получил за покорение пяти вершин выше 7 тысяч метров, на четыре из которых он в составе российской высотной команды проекта "Высота" взошел в 2016 году. Но только через три года, в 2019 году, ему удалось покорить пятый, заключительный - пик Победы.

https://rsport.ria.ru/20250821/chudo-2036726935.html

https://rsport.ria.ru/20250630/trup-2026352188.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, россия, александр ищенко, ми-8 амтш, происшествия