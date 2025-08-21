https://ria.ru/20250821/vens-2036626465.html

Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, ранее вступавший в публичную перепалку с Владимиром Зеленским, рассказал, что отпустил шутку в адрес последнего во время их встречи в Белом доме в понедельник. "Когда президент Зеленский вошёл в Овальный кабинет, я поговорил с ним, с президентом (США Дональдом Трампом - ред.), с некоторыми высокопоставленными представителями украинской делегации. Я сказал (Зеленскому - ред.): "господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу". А он лишь тихонько усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед", - рассказал Вэнс телеканалу Fox News. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Зеленский в понедельник воздержался от вступления в полемику с Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом. Публичная часть закончилась гораздо более безэмоционально, чем во время февральского визита украинской делегации. Трамп и Зеленский вели себя спокойнее, а Вэнс не сделал никаких ремарок, следовало из трансляции телеканала Fox News.

2025

