Рейтинг@Mail.ru
Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/vens-2036626465.html
Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме
Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме - РИА Новости, 21.08.2025
Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, ранее вступавший в публичную перепалку с Владимиром Зеленским, рассказал, что отпустил шутку в адрес последнего во... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:59:00+03:00
2025-08-21T03:59:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, ранее вступавший в публичную перепалку с Владимиром Зеленским, рассказал, что отпустил шутку в адрес последнего во время их встречи в Белом доме в понедельник. "Когда президент Зеленский вошёл в Овальный кабинет, я поговорил с ним, с президентом (США Дональдом Трампом - ред.), с некоторыми высокопоставленными представителями украинской делегации. Я сказал (Зеленскому - ред.): "господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу". А он лишь тихонько усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед", - рассказал Вэнс телеканалу Fox News. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Зеленский в понедельник воздержался от вступления в полемику с Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом. Публичная часть закончилась гораздо более безэмоционально, чем во время февральского визита украинской делегации. Трамп и Зеленский вели себя спокойнее, а Вэнс не сделал никаких ремарок, следовало из трансляции телеканала Fox News.
https://ria.ru/20250821/vens-2036621563.html
https://ria.ru/20250821/vens-2036622536.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме

Вэнс рассказал, что пошутил над Зеленским во время встречи в Белом доме

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, ранее вступавший в публичную перепалку с Владимиром Зеленским, рассказал, что отпустил шутку в адрес последнего во время их встречи в Белом доме в понедельник.
"Когда президент Зеленский вошёл в Овальный кабинет, я поговорил с ним, с президентом (США Дональдом Трампом - ред.), с некоторыми высокопоставленными представителями украинской делегации. Я сказал (Зеленскому - ред.): "господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу". А он лишь тихонько усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед", - рассказал Вэнс телеканалу Fox News.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс
02:31
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Зеленский в понедельник воздержался от вступления в полемику с Вэнсом во время открытой части своего визита в Белый дом. Публичная часть закончилась гораздо более безэмоционально, чем во время февральского визита украинской делегации. Трамп и Зеленский вели себя спокойнее, а Вэнс не сделал никаких ремарок, следовало из трансляции телеканала Fox News.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Вэнс прокомментировал свой опыт разговоров с Путиным
02:40
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала