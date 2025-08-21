Рейтинг@Mail.ru
Вэнс прокомментировал свой опыт разговоров с Путиным - РИА Новости, 21.08.2025
02:40 21.08.2025
Вэнс прокомментировал свой опыт разговоров с Путиным
Президент России Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах России и говорит мягче, чем можно было бы ожидать, заявил американский... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах России и говорит мягче, чем можно было бы ожидать, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя свой опыт общения с российским лидером. "Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать… Он очень рассудителен, очень осторожен. По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит", - сообщил Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Вэнс добавил, что глава российского государства с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах американского народа.
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
© AP Photo / Kenny HolstonДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Kenny Holston
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах России и говорит мягче, чем можно было бы ожидать, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя свой опыт общения с российским лидером.
"Я несколько раз говорил с ним по телефону. Знаете, это интересно, он говорит мягче, чем можно было бы ожидать… Он очень рассудителен, очень осторожен. По сути, я считаю, что он тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит", - сообщил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс добавил, что глава российского государства с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах американского народа.
Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс
