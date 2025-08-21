https://ria.ru/20250821/vens-2036621142.html
Вэнс рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины
Вэнс рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины - РИА Новости, 21.08.2025
Вэнс рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины
США и союзники все еще работают над гарантиями безопасности для Украины, но до сих пор не финализировали их, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США и союзники все еще работают над гарантиями безопасности для Украины, но до сих пор не финализировали их, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Украинцы хотят гарантий безопасности… Мы работаем над ними, но пока не все выработали", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
