23:40 21.08.2025
Генсек ООН призвал США и Венесуэлу к деэскалации
в мире
сша
венесуэла
карибский бассейн
антониу гутерреш
оон
дональд трамп
вооруженные силы сша
ООН, 21 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и сдержанности, сообщила заместитель официального представителя генсека Даньела Гросс де Альмейда. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к венесуэльским берегам трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. "Генеральный секретарь внимательно следит за текущими событиями в Карибском бассейне, касающимися отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами, и настоятельно призывает правительства обеих стран к деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию своих разногласий мирными средствами", - сказала заместитель официального представителя в ходе брифинга для журналистов. В ответ на вопрос РИА Новости, нарушает ли такое решение США устав ООН, представитель генсека ответила, что у нее нет никакой информации на этот счет.
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, антониу гутерреш, оон, дональд трамп, вооруженные силы сша
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Антониу Гутерреш, ООН, Дональд Трамп, Вооруженные силы США
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
