https://ria.ru/20250821/venesuela-2036873656.html

Генсек ООН призвал США и Венесуэлу к деэскалации

Генсек ООН призвал США и Венесуэлу к деэскалации - РИА Новости, 21.08.2025

Генсек ООН призвал США и Венесуэлу к деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T23:40:00+03:00

2025-08-21T23:40:00+03:00

2025-08-21T23:40:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

карибский бассейн

антониу гутерреш

оон

дональд трамп

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg

ООН, 21 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и сдержанности, сообщила заместитель официального представителя генсека Даньела Гросс де Альмейда. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к венесуэльским берегам трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. "Генеральный секретарь внимательно следит за текущими событиями в Карибском бассейне, касающимися отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами, и настоятельно призывает правительства обеих стран к деэскалации напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию своих разногласий мирными средствами", - сказала заместитель официального представителя в ходе брифинга для журналистов. В ответ на вопрос РИА Новости, нарушает ли такое решение США устав ООН, представитель генсека ответила, что у нее нет никакой информации на этот счет.

https://ria.ru/20250815/ukraina-2035423455.html

https://ria.ru/20250808/glava-2034056377.html

сша

венесуэла

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, антониу гутерреш, оон, дональд трамп, вооруженные силы сша