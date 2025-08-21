https://ria.ru/20250821/velikobritaniya-2036732595.html

Великобритания получила рекордное число прошений убежища с июня 2024 года

Великобритания получила рекордное число прошений убежища с июня 2024 года

2025-08-21T14:55:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Рекордное количество мигрантов запросили убежище в Великобритании за год с июня 2024 года, сообщается в сводке статистических данных на сайте правительства Великобритании. "111 000 человек запросили убежище за год по состоянию на конец июня 2025 года, что на 14% больше, чем за предыдущий год, и выше предыдущего зарегистрированного пика в 103 000 человек в 2002 году", - говорится в сводке. Согласно статистике, число людей, запрашивающих убежище, почти удвоилось по сравнению с 2021 годом, показав рост на 90%. При этом половина просителей убежища прибыли нелегальными путями, из них 88% - это прибытия на малых судах. Положительное решение по прошению получила почти половина заявителей. Почти треть просителей убежища размещается в гостиницах для мигрантов. По данным на конец июня, их число составило 32 тысячи, на 8% больше, чем год назад. По количеству просителей убежища, которых приняла Великобритания за год по март 2025 года, страна заняла пятое место в Евросоюзе после Германии, Испании, Италии и Франции. В середине июля в британском городе Эппинг вспыхнули беспорядки на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании. Сотни демонстрантов неоднократно собирались рядом с гостиницей, где размещаются мигранты, в ходе одной из акций протестующие вступили в стычки с полицией, несколько человек были арестованы. В конце июля местные власти Эппинга призвали правительство Великобритании закрыть гостиницы, где содержатся мигранты. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

