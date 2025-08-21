Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт предложила опросить Зеленского о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 21.08.2025 (обновлено: 18:47 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/vagenknekht-2036830928.html
Вагенкнехт предложила опросить Зеленского о диверсии на "Северных потоках"
Вагенкнехт предложила опросить Зеленского о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2025
Вагенкнехт предложила опросить Зеленского о диверсии на "Северных потоках"
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:40:00+03:00
2025-08-21T18:47:00+03:00
в мире
германия
россия
украина
владимир зеленский
сара вагенкнехт
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:47:2048:1199_1920x0_80_0_0_8ce4939ec146a2d692a3813492dd4d62.jpg
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". "Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на "Северные потоки". Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован", - написала политик на своей странице в соцсети X. По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США. "Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений. Также должен быть поднят вопрос о возможных компенсациях", - добавила она. Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250821/potok-2036755256.html
https://ria.ru/20250821/lavrov-2036725971.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_60f5f906fe52f7d9aedd894b6d4d309b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, украина, владимир зеленский, сара вагенкнехт, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сара Вагенкнехт, Северный поток, Северный поток — 2
Вагенкнехт предложила опросить Зеленского о диверсии на "Северных потоках"

Вагенкнехт призвала созвать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"

© AP Photo / Fabrizio BenschСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.
Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ рассказали об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 15:47
"Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на "Северные потоки". Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован", - написала политик на своей странице в соцсети X.
По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США.
"Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений. Также должен быть поднят вопрос о возможных компенсациях", - добавила она.
Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.
Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лавров прокомментировал активность Зеленского по саммиту с Россией
Вчера, 14:30
 
В миреГерманияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСара ВагенкнехтСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала