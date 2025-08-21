https://ria.ru/20250821/upts-2036754642.html

В УПЦ потребовали объяснений о грубом обращении с мощами святых

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Представляющий интересы Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман заявил, что потребовал официального объяснения от министерства культуры Украины о грубом обращении с мощами святых в Киево-Печерской лавре. В среду в украинском Союзе православных журналистов (СПЖ) сообщили, что сотрудники музея "Киево-Печерская лавра" выносят из помещений монастыря раки с мощами святых и обращаются с ними как с экспонатами. Отношение сотрудников музея к святыням журналисты назвали святотатственным и кощунственным. "Поданы адвокатские запросы в министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью получения информации о правовых основаниях осуществления таких действий с мощами святых угодников Божиих, а также выяснения, кто принимал решение об их открытии, перемещении, переодевании или ином вмешательстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Чекмана. Юрист подчеркнул, что подобные действия, совершенные без участия духовенства и с нарушением канонов церкви, являются надругательством над святынями. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

