Рейтинг@Mail.ru
В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 21.08.2025 (обновлено: 21:59 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/ukrainets-2036863333.html
В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере
В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере - РИА Новости, 21.08.2025
В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере
Прокуратура Генуи запросила информацию относительно арестованного по подозрению в подрыве "Северных потоков" украинца на предмет его возможной причастности ко... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:29:00+03:00
2025-08-21T21:59:00+03:00
в мире
германия
италия
северный поток
северный поток — 2
россия
nord stream 2 ag
nord stream
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000024897_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_8e88898c5c63b7cf821031c3eff61c23.jpg
РИМ, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно арестованного по подозрению в подрыве "Северных потоков" украинца на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале, сообщила газета Stampa. Итальянские карабинеры в четверг по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея К., который, предположительно, вел координацию диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Федеральная прокуратура Германии уточнила, что его подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют, что он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье федерального суда ФРГ, отмечала прокуратура. По сообщению Stampa, прокуратуру заинтересовали "cходства и подозрения" между терактом на "Северном потоке" и нападением на нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты в порту Савоны в феврале: на корпусе судна образовалась пробоина от взрыва двух магнитных мин, одна из которых была затем обнаружена на дне. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям. Газета Fatto Quotidiano 18 февраля объявила, что на танкере Seajewel в порту Савоны произошли два взрыва, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне. Экипаж судна под флагом Мальты заявил об инциденте в ночь на 15 февраля во время выгрузки нефти. Впоследствии в службе береговой охраны - управлении порта уточнили РИА Новости, что взрыв был один. По информации Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны, занимавшаяся этим делом, передала его прокуратуре Генуи, где, в свою очередь, рассматривают версию о "крушении судна, отягченном терроризмом". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250821/potok-2036862190.html
https://ria.ru/20250821/germanija-2036830275.html
https://ria.ru/20250821/vagenknekht-2036830928.html
германия
италия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000024897_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_220ef36443caf2c492dcb9357f929bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, италия, северный поток, северный поток — 2, россия, nord stream 2 ag, nord stream , украина, происшествия, энергетика, природный газ
В мире, Германия, Италия, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Nord Stream 2 AG, Nord Stream , Украина, Происшествия, Энергетика, Природный газ
В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере

Арестованного в Римини украинца проверят в связи со взрывами на танкере Seajewel

© Фото : Savona news/IlNazionale.itТанкер Seajewel в порту итальянского города Савона
Танкер Seajewel в порту итальянского города Савона - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Savona news/IlNazionale.it
Танкер Seajewel в порту итальянского города Савона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно арестованного по подозрению в подрыве "Северных потоков" украинца на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале, сообщила газета Stampa.
Итальянские карабинеры в четверг по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея К., который, предположительно, вел координацию диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Федеральная прокуратура Германии уточнила, что его подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют, что он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье федерального суда ФРГ, отмечала прокуратура.
Автомобили итальянских карабинеров в Римини - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ раскрыли имя украинца, арестованного по делу о "Северных потоках"
Вчера, 21:13
По сообщению Stampa, прокуратуру заинтересовали "cходства и подозрения" между терактом на "Северном потоке" и нападением на нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты в порту Савоны в феврале: на корпусе судна образовалась пробоина от взрыва двух магнитных мин, одна из которых была затем обнаружена на дне.
По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям.
Газета Fatto Quotidiano 18 февраля объявила, что на танкере Seajewel в порту Савоны произошли два взрыва, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне. Экипаж судна под флагом Мальты заявил об инциденте в ночь на 15 февраля во время выгрузки нефти. Впоследствии в службе береговой охраны - управлении порта уточнили РИА Новости, что взрыв был один. По информации Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны, занимавшаяся этим делом, передала его прокуратуре Генуи, где, в свою очередь, рассматривают версию о "крушении судна, отягченном терроризмом".
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Германии признали диверсию на "Северных потоках" преступлением
Вчера, 18:37
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Вагенкнехт предложила опросить Зеленского о диверсии на "Северных потоках"
Вчера, 18:40
 
В миреГерманияИталияСеверный потокСеверный поток — 2РоссияNord Stream 2 AGNord StreamУкраинаПроисшествияЭнергетикаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала