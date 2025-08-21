https://ria.ru/20250821/ukrainets-2036863333.html

В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере

В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере

В Италии проверяют связь арестованного украинца со взрывами на танкере

Прокуратура Генуи запросила информацию относительно арестованного по подозрению в подрыве "Северных потоков" украинца на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале

РИМ, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Генуи запросила информацию относительно арестованного по подозрению в подрыве "Северных потоков" украинца на предмет его возможной причастности ко взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале, сообщила газета Stampa. Итальянские карабинеры в четверг по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея К., который, предположительно, вел координацию диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Федеральная прокуратура Германии уточнила, что его подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также разрушении сооружений. Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют, что он входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установила взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье федерального суда ФРГ, отмечала прокуратура. По сообщению Stampa, прокуратуру заинтересовали "cходства и подозрения" между терактом на "Северном потоке" и нападением на нефтяной танкер Seajewel под флагом Мальты в порту Савоны в феврале: на корпусе судна образовалась пробоина от взрыва двух магнитных мин, одна из которых была затем обнаружена на дне. По информации итальянских СМИ, целью нападения был удар по так называемому "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения вопреки санкциям. Газета Fatto Quotidiano 18 февраля объявила, что на танкере Seajewel в порту Савоны произошли два взрыва, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне. Экипаж судна под флагом Мальты заявил об инциденте в ночь на 15 февраля во время выгрузки нефти. Впоследствии в службе береговой охраны - управлении порта уточнили РИА Новости, что взрыв был один. По информации Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны, занимавшаяся этим делом, передала его прокуратуре Генуи, где, в свою очередь, рассматривают версию о "крушении судна, отягченном терроризмом". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

