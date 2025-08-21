Рейтинг@Mail.ru
Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США - РИА Новости, 21.08.2025
22:07 21.08.2025
Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США
Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США - РИА Новости, 21.08.2025
Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США
Экономические санкции против России не сработали, и Европа платит за конфликт на Украине, заявил в интервью изданию Die Weltwoche профессор Чикагского... РИА Новости, 21.08.2025
ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Экономические санкции против России не сработали, и Европа платит за конфликт на Украине, заявил в интервью изданию Die Weltwoche профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. "Эта война – полная катастрофа для Украины, но также и для Европы. Санкции не сработали так, как было запланировано, а все разговоры о вторичных санкциях - это пустая трата времени, американцы поняли, что они также не сработают", - считает эксперт. По его словам, "европейцы пострадали в результате этой войны, главным образом экономически". "Если вы посмотрите на итоги этой войны, например, для Германии – Германии было бы намного лучше без войны, сохраняя хорошие экономические и политические отношения с Россией. Так что настоящую цену здесь платят европейцы", - отметил Миршаймер. При этом, по его мнению, Украина сталкивается с большими проблемами на фронте. "Им не хватает людей. Сейчас их ахиллесова пята – это даже не оружие, а люди, а с этим Запад ничего не сможет сделать. Но также, конечно, у них проблемы с вооружением, но с этим мы также ничего не поделаем. Они проиграют на поле боя, а русские, по-моему мнению, не далеки от победы", - сказал он.
в мире, украина, россия, европа, джон миршаймер, чикагский университет
В мире, Украина, Россия, Европа, Джон Миршаймер, Чикагский университет
Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Экономические санкции против России не сработали, и Европа платит за конфликт на Украине, заявил в интервью изданию Die Weltwoche профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Эта война – полная катастрофа для Украины, но также и для Европы. Санкции не сработали так, как было запланировано, а все разговоры о вторичных санкциях - это пустая трата времени, американцы поняли, что они также не сработают", - считает эксперт.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Посыл ясен". Новое заявление Вэнса по Украине встревожило Запад
Вчера, 19:56
По его словам, "европейцы пострадали в результате этой войны, главным образом экономически".
"Если вы посмотрите на итоги этой войны, например, для Германии – Германии было бы намного лучше без войны, сохраняя хорошие экономические и политические отношения с Россией. Так что настоящую цену здесь платят европейцы", - отметил Миршаймер.
При этом, по его мнению, Украина сталкивается с большими проблемами на фронте.
"Им не хватает людей. Сейчас их ахиллесова пята – это даже не оружие, а люди, а с этим Запад ничего не сможет сделать. Но также, конечно, у них проблемы с вооружением, но с этим мы также ничего не поделаем. Они проиграют на поле боя, а русские, по-моему мнению, не далеки от победы", - сказал он.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ: США и ЕС разработали военные варианты поддержки переговоров по Украине
Вчера, 20:04
 
