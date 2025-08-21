https://ria.ru/20250821/ukraina-2036866658.html

Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США

Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США - РИА Новости, 21.08.2025

Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США

Экономические санкции против России не сработали, и Европа платит за конфликт на Украине, заявил в интервью изданию Die Weltwoche профессор Чикагского... РИА Новости, 21.08.2025

ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Экономические санкции против России не сработали, и Европа платит за конфликт на Украине, заявил в интервью изданию Die Weltwoche профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. "Эта война – полная катастрофа для Украины, но также и для Европы. Санкции не сработали так, как было запланировано, а все разговоры о вторичных санкциях - это пустая трата времени, американцы поняли, что они также не сработают", - считает эксперт. По его словам, "европейцы пострадали в результате этой войны, главным образом экономически". "Если вы посмотрите на итоги этой войны, например, для Германии – Германии было бы намного лучше без войны, сохраняя хорошие экономические и политические отношения с Россией. Так что настоящую цену здесь платят европейцы", - отметил Миршаймер. При этом, по его мнению, Украина сталкивается с большими проблемами на фронте. "Им не хватает людей. Сейчас их ахиллесова пята – это даже не оружие, а люди, а с этим Запад ничего не сможет сделать. Но также, конечно, у них проблемы с вооружением, но с этим мы также ничего не поделаем. Они проиграют на поле боя, а русские, по-моему мнению, не далеки от победы", - сказал он.

