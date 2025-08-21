https://ria.ru/20250821/ukraina-2036861696.html

Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ

Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025

Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ

Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине, сообщили РИА

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основная задача данного подразделения - обеспечение связи оперативного командования "Восток" ВСУ.

