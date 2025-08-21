Рейтинг@Mail.ru
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 21.08.2025
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ
Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основная задача данного подразделения - обеспечение связи оперативного командования "Восток" ВСУ.
украина
украина, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ

Старшего офицера отдела связи ВСУ Демченко ликвидировали при ударе

Роман Демченко
Роман Демченко
Роман Демченко. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что основная задача данного подразделения - обеспечение связи оперативного командования "Восток" ВСУ.
