Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Силовики сообщили о ликвидации старшего офицера отдела связи ВСУ
Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине, сообщили РИА РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основная задача данного подразделения - обеспечение связи оперативного командования "Восток" ВСУ.
